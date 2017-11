Sevilla empató 3-3 en el último minuto contra Liverpool en el Sánchez Pizjuán

Nadie se mueve. Liverpool se mantiene en la punta del Grupo E de la Champions League y Sevilla lo sigue de cerca. Los ingleses parecían llevarse el triunfo de visita, pero acabó en un empate 3 a 3 agónico en el último minuto en el Sánchez Pizjuán.

Liverpool comenzó un primer tiempo de maravilla. Empezó imponiéndose desde el minuto 2 con el gol de Firmino. Luego convirtió Mané a los 22’ y otra vez Firmino a los 30’.

En la segunda parte, Sevilla salió decidido a recuperar el partido. Y lo logró. Yedder descontó a los 51'. Luego, de penal, acercaría aún más a los de Andalucía (66'). Los españoles no se dieron por vencidos y fueron por el empate en el ocaso del cotejo. Pizarro a los 90+3' apareció y le dio un respiro a su equipo, que en la próxima fecha debe asegurar el pase a Octavos de Final.

Sevilla, por su parte, tiene mucho que agradecer al empate del Spartak de Moscú y Maribor. Debido a que ninguno de estos dos equipos se sacó diferencias, el cuadro español no bajó de posiciones y se queda en el segundo lugar a 1 de los 'Reds'.

Previa

​

Sevilla y Liverpool se enfrentarán este martes (EN VIVO ONLINE 2:45 - FOX SPORTS 2) en el estadio Sánchez Pizjuán por la quinta jornada del Grupo E de la Champions League .

Ambos equipos afrontan el desafío en busca de la clasificación a los octavos de final, a solo dos jornadas para el desenlace de la instancia.

"Es un partido muy difícil entre dos buenos equipos. El Sevilla está en su casa y va a ser diferente e interesante", destacó Jürgen Klopp, estratega de Liverpool, en la víspera del compromiso.

La influencia del público local también es reconocida por Eduardo Berizzo. "En casa nuestra gente se hace sentir y establece con el equipo una gran conexión; jugar aquí como rival es incómodo por el ambiente y la simbiosis que se produce con la afición", señaló el técnico de Sevilla.

Con ocho unidades, Liverpool lidera la clasificación grupal, seguido por Sevilla con siete puntos, y podría progresar en el certamen con un empate, en caso pierda Spartak Moscú ante Maribor.

El cuadro de 'The Beatles' están distanciados de la punta en la Premier League -liga de Inglaterra- Se ubican 5tos con 22 puntos a 12 del Manchester City.

Las coincidencias son constantes en el fútbol. Sevilla también se coloca en la 5ta casilla del torneo local español con 22 unidades. El líder Barcelona tiene 34 y, aunque parezca irreal, le lleva una diferencia de 12 puntos.

Alineaciones confirmadas

​

Sevilla : Sergio Rico; Mercado, Lenglet, Geis, Escudero; N´Zonzi, Banega, Pizarro; Sarabia, Ben Yedder, Nolito.

Liverpool: Karius; Gomez, Klavan, Lovren, Moreno; Wijnaldum, Henderson, Coutinho; Mane, Salah, Firmino.

