¿Se va del Real Madrid? Esto fue lo que dijo Sergio Ramos sobre su futuro

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, protagonizó una conferencia de prensa, donde habló sobre su actual relación el club madrileño y su futuro en el equipo.

"Soy madridista, me quiero retirar aquí. El día que me vaya me quiero ir por la puerta grande [...] Si yo fuera el presidente, renovaría al capitán de por vida", manifestó el defensor.



"La relación ha sido de un padre con un hijo, ¿quién no se ha peleado con su padre [...] Nunca he hablado de dinero porque para mí es un tema menor", agregó.

NOTICIA EN DESARROLLO