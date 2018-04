Sergio Ramos desea una final entre Real Madrid y Barcelona por el título de la Champions

Sergio Ramos , capitán del Real Madrid , toma con entusiasmo una posible final de la Champions League frente al Barcelona ; sin embargo, reconoce que el conjunto merengue aún debe superar la revancha de su serie por los cuartos de final de la prestigiosa competición continental.

"Primero hay que eliminar a un hueso duro como la Juve y luego veremos el sorteo. Sería bueno una final entre Real Madrid y Barcelona que nunca se ha dado. Si se da será muy bonito jugarla", destacó este domingo el zaguero central español, luego del empate (1-1) ante Atlético de Madrid .

En tanto, Ramos señaló que no hacer pasillo al Barcelona si llega al clásico con el título de LaLiga en el bolsillo "no quiere decir que no se respete" la exitosa campaña de los catalanes al mando de Ernesto Valverde.

"A nosotros nos da lo mismo, si el míster (Zinedine Zidane) ha dicho que no hay pasillo, no hay que darle más vueltas", agregó al respecto.

"Al Madrid está claro que la gente lo valora en torno a los títulos que se ganan. No sería un fracaso (no ganar un título grande), pero sería un año muy triste para el madridismo y para nosotros que nos cuidamos todo el año para tener algún premio. Tenemos la Champions y vamos a hacer todo lo posible", sentenció Segio Ramos desde el Bernabéu.