Sergio Ramos: "Mientras Cristiano esté bien el Real Madrid lo va a notar"

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, estuvo presente en la victoria del club ante el Apoel por 3-0 en la primera fecha de la Champions League.

Cristiano Ronaldo aportó con un doblete para que el equipo se quedara con los tres puntos y es por eso que el español destacó su presencia en el equipo.

“Llevábamos unos partidos con un poco de escasez de gol. No podemos golear todos los partidos. Cristiano tiene mucho gol y lo hemos notado. Mientras él esté bien el Madrid lo va a notar”, expresó el defensa a los micrófonos de beIN.

A su vez, sostuvo que el partido no fue tan fácil como se decía en la previa pues el equipo rival supo pararse bien en el campo en su lucha por conseguir puntos en el Santiago Bernabéu.

“Al principio nos ha costado. Poco a poco hemos ido insistiendo y entrando por banda hemos creado espacios”, expresó.

Sobre su gol en Champions League

Ramos también tuvo palabras para explicar el tanto que hizo en la goleada frente al Apoel. El español volvió a hacer gala de sus habilidades acrobáticas para marcar de ‘chalaca’.

“He robado desde atrás y me he incorporado al ataque. Probé la chilena, que se me da bien, y he podido marcar mi primer gol en esta Champions”, sentenció.