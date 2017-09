Sergio Markarián: "Que Argentina tenga extraordinarios jugadores es muy discutible"

Sergio Markarián, ex técnico de la selección peruana, manifestó que el equipo argentino comandado por Jorge Sampaoli en las Eliminatorias Rusia 2018 no representa un plantel extraordinario.

“Que Argentina tenga extraordinarios jugadores es muy discutible. Si nosotros hiciéramos un análisis de la selección uruguaya, podríamos decir que en cuatro posiciones tenemos a jugadores que están entre los 10 mejores del mundo en sus puestos: Muslera, Godin, Suarez y Cavani", comentó el ex estratega de la blanquirroja.

"(..) Yo le preguntaba a los argentinos, ¿ustedes a cuántos tienen…? Messi, de acuerdo, Di María, de acuerdo, me dicen Otamendi… te lo acepto, pero no es Godin, ojo. Yo te diría entonces que no llegan al nivel de Uruguay”, justificó el popular 'Mago' en ese sentido.

Sobre la bicolor, Sergio Markarián manifestó que “Perú va a clasificar, merecidamente". "Ha tenido partidos que incluso ha jugado bien y no ganó. Pero lleva un crecimiento sostenido, me alegra, primero porque los quiero mucho”, añadió el estratega en el programa uruguayo Contra La Raya.