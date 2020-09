Sergio Ibarra anunció su retiro como jugador profesional. El máximo anotador del fútbol peruano, con 275 goles, colgó los chimpunes a los 41 años de edad para formar parte del cuerpo técnico que comandará Cienciano el 2015.

Luego de haber jugado por más de 12 clubes peruanos, la última camiseta que vistió el popular 'Checho' fue la del modesto San Simón, equipo que perdió la perdió la categoría en la pasada temporada.

"Ya no jalaba más en la cancha. Ni siquiera hice pretemporada este año y no me sentía bien", declaró Sergio Ibarra a Depor en una de sus primeras entrevistas como ex futbolista. En total fueron 19 las temporadas que jugó en nuestro país.

Sergio Ibarra llegó al Perú proveniente de Argentina en 1992. De su debut solo quedan recuerdos ya que el primer equipo que vistió, el Ciclista Lima, descendió hace más de una década. A punta de goles y una gran alegría se hizo un nombre dentro del balompié nacional, el cual solo abandonó en dos ocasiones: en 2000 y 2005, para irse a jugar al extranjero.

Aparte de sus labores como asistente técnico de Jorge Espejo, Sergio Ibarra también dirigirá la división de menores del club cusqueño, en un rol que trae a la memoria su etapa como jugador-técnico del equipo mayor del 'Papá'.

"Siempre supe que volvería a Cienciano. Le tengo un cariño inmenso a este club. De entre todos los equipos en los que jugué, los cusqueños fueron con quien más me identifiqué", aseguró el también apodado 'Goleador Prehistórico'.

Ibarra –que se nacionalizó peruano en la década pasada– jugó en Cienciano en dos etapas distintas (2004-2005 y 2010-2011), en las que anotó 60 goles y logró los dos únicos títulos de su carrera: la Recopa Sudamericana de 2004 y el Torneo Apertura de 2005.