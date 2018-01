Serena Williams no participará en el Australian Open

El Australian Open no contará con el talento de su reina. Serena Williams informó que no será parte del primer abierto del año y de esta manera deja un sinsabor a todos los amantes del tenis.

"Luego de competir en Abu Dhabi caí en la cuenta que a pesar de que estoy muy cerca, no estoy donde quisiera", informó el portal oficial del certamen.

"Mi entrenador y mi equipo siempre decían: 'solo ve a torneos cuando estés preparado para llegar hasta el final'. Puedo competir, pero no quiero simplemente competir, quiero hacerlo mucho mejor que eso y, para hacerlo, necesitaré un poco más de tiempo. Aunque estoy decepcionado al respecto, he decidido no competir en el Abierto de Australia este año", añade en sus declaraciones.

La deportista de 36 años tiene en su haber 23 Grand Slam fue la última ganadora del Abierto de Australia en 2017 tras vencer en dos sets a su hermana menor, Venus.

Luego de su trabajo de parto, la tenista estadounidense solo ha jugado un partido, el cual perdió el 30 de diciembre del año pasado durante una exhibición ante la letona Jeļena Ostapenko.