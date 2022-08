Carlos Zambrano cumplió ya su sanción por indisciplina, que se ganó luego de una gresca con su compañero en Boca Juniors, Darío Benedetto, y podría reaparecer este domingo cuando el xeneize reciba al Atlético Tucumán. Sin embargo, las chances de que sea el zaguero titular no son del todo claras.

Y es que tras la sanción de Zambrano y el desgarro de Marcos Rojo, la defensa quedó cubierta por Facundo Roncaglia y Nicolás Figal como pareja de zaga, una decisión que tomó el técnico Hugo Ibarra y que ha funcionado bien en los dos últimos encuentros, en los cuales no recibieron goles.

Eso, sumado a que Zambrano no ha tenido partidos regulares, podrían inclinar la balanza en favor de la actual pareja de centrales, según informa prensa argentina.

En caso Rojo llegue para los próximos encuentros, el otro lado de la zaga la disputarían tres nombres, Roncaglia, Figal y el propio Zambrano. Pero la no consideración del peruano podría ir por otro lado.

Cabe recordar que, tras la sanción, Zambrano aseguró estar en desacuerdo con la medida tomada por el Consejo, quejándose en público por ello.

“No estoy de acuerdo con la sanción porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar”, declaró a Trome en su momento. En Argentina este tipo de declaraciones suelen tener consecuencias.

Por otro lado, Zambrano cumple su contrato este fin de año, junto a otros jugadores como el propio Marcos Rojo, Javi García entre otros. La renovación estaría en entredicho sumando que el defensor peruano acaba de cumplir 33 y él mismo indicó que ve cerca el retiro.

Quizá Zambrano, en estos momentos, esté más fuera de Boca que dentro.