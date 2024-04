Christian Cueva viene recuperándose de su lesión y ya entrena en la Videna con ganas de volver a la bicolor, pero -para Yoshimar Yotún, su amigo- no se le extrañó.

Para nada. El volante de Sporting Cristal y mundialista con la Selección Peruana (junto a ‘Aladino’) habló después de un evento de la Federación y no se guardó nada, no sintió su falta.

“Él es mi hermano, lo he dicho toda la vida y, obviamente, me alegra que vuelva a los entrenamientos porque no se puede negar es lo que él ha hecho en el fútbol”, reflexionó ‘Yoshi’.

Sin embargo, agregó, “a pesar de que es mi hermano y que tenemos un vinculo bastante fuerte, él es importante para la Selección Peruana también, obviamente queremos que esté bien”.

Luego, al volver a ser cuestionado sobre lo que piensa del regreso de Cueva, Yotún arremetió: “Este es un deporte colectivo, quizá si jugara tenis se le extrañaría porque sería él solo”.

“Estaría faltándole el respeto a mis compañeros al decir que se le extraña. Él es un jugador muy importante y él lo sabe, pero tiene que mejorar para volver a la Selección”, disparó.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: