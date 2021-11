La selección peruana cayó ante su similar de Argentina en las Eliminatorias Qatar 2022, con un momento fatídico experimentado por Yoshimar Yotún: falló el penal que pudo ser el empate. Casi un mes después, el volante contó detalles del amargo momento que vivió y resaltó que tiene mucha confianza para volver a ejecutar una pena máxima.

“Ese día, el encargado de patear era yo. En total hay tres que ejecutan, pero el primero ya había salido y el segundo era yo. Le consulté a Jefferson Farfán, por la trayectoria y jerarquía que tiene en el equipo, y se tomó la decisión de que yo debía ser el encargado”, explicó el jugador de Cruz Azul en Sobremesa de Radio Ovación.

“He tenido la oportunidad de ejecutar tres penales con la selección. Hasta ahora no había fallado, pero esa vez me tocó”, agregó Yoshimar Yotún, quien no podrá estar en el encuentro ante Bolivia en Lima debido a acumulación de tarjetas amarillas.

De la misma forma, ‘Yoshi’ aseguró sentirse calmado pese a la mala experiencia. “Estoy tranquilo, puedo apoyar mi cabeza a la almohada y dormir sin problemas. Entiendo que errar es humano, tuve el atrevimiento de pararme en el Estadio Monumental, frente a un gran arquero, que venía bien de la Copa América. Fallé y asumo la responsabilidad”, resaltó.

“A veces las cosas no salen. Tomamos decisiones que tal vez no son las mejores, como el penal. Había decidido asegurar, tirarla arriba como contra Uruguay, y se me fue un poco alta. La próxima, sin duda que voy a agarrar el balón y voy a patear. Si hago el gol, no seré el mejor del mundo, y si fallo, tampoco seré el peor”, sentenció sobre tema.

Finalmente, Yoshimar Yotún se refirió a la fecha doble que se viene para la selección peruana, la cual considera clave. “Mientras haya posibilidades, vamos a pelear. Estos seis puntos son importantes y es momento de marcar la diferencia, porque nos pueden poner en buena posición para pelear por un cupo al Mundial”, aseguró ‘Yoshi’.