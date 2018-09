Yordy Reyna vive un gran momento en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos con el Vancouver Whitecaps, pero ello todavía no le sirve para volver a ser considerado por Ricardo Gareca en la Selección Peruana.

El menudo volante nacional se confesó en Fox Sports Perú y aseguró que le dolió no estar en el Mundial Rusia 2018 , aunque dejó en claro que entiende las decisiones de Gareca.

"El técnico sabe qué equipo tiene y uno sigue trabajando para dar lo mejor y así poder volver a ser llamado. Uno tiene que seguir trabajando y estar tranquilo que es lo primordial. Si mantengo un buen nivel llegará la oportunidad para que me convoquen", expresó Reyna.

"Duele el no haber estado, pero les di mis mejores deseos a mis compañeros, ellos se merecían estar en el Mundial", agregó.

Sin duda, estas palabras serán del agrado de Ricardo Gareca. Yordy Reyna está demostrando un gran nivel en la MLS y también madurez frente a su no convocatoria a la 'Blanquirroja'.

"Estoy contento por lo que estoy haciendo en este momento importante, tratando de ayudar al equipo, me esfuerzo mucho para poder dar lo mejor y alcanzar los objetivos este año. Estoy jugando como mediapunta, pero el entrenador me pide que me mueva por todo el sector del ataque, me da la confianza para poder jugar como quiera y eso es muy importante", dijo un Yordy Reyna bastante emocionado.

Elexjugador de Alianza Lima también dijo que los otros peruanos en la MLS están brillando con luz propia y eso permite abrirle la puerta a más compatriotas.

"Estoy muy contento por cómo les está yendo a los peruanos en la MLS, es una liga muy buena que está mejorando mucho y qué bueno que les vaya bien y que sigan llegando más compatriotas", concluyó.