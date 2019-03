Sudamericano Sub 17: ¿Cómo y qué países jugarán el hexagonal final clasificatorio al Mundial?

Con la clasificación de la selección peruana al hexagonal final del Sudamericano Sub 17, la última parte del torneo va quedando lista para disputarse. Serán seis selecciones (de las cuáles cuatro ya están clasificadas) y aquí te contamos todo lo que debes saber de esta etapa definitoria.

Los cuatro países clasificados son Perú, Chile, Ecuador y Uruguay. Los otros dos cupos lo pelean Brasil, Paraguay y Argentina. Colombia, Venezuela y Bolivia ya están eliminadas. Este sábado se conocerán quienes completarán los seis de la etapa final.

El hexagonal final es un nuevo mini torneo donde todas las selecciones clasificadas empiezan desde cero en busca de uno de los cuatro boletos al Mundial. Serán cinco fechas y todo arranca este martes 2 de abril desde las 4:30 de la tarde en el estadio de la universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La selección peruana debutará en esta última parte enfrentando a quien ocupe el tercer lugar en el Grupo B que podría ser Argentina o Paraguay.

Recordemos que el Sudamericano entrega cuatro cupos al Mundial Sub 17 Brasil 2019. En caso de que la selección anfitriona también clasifique al hexagonal final y se ubique entre los cuatro primeros, el país que ocupe el quinto puesto, automáticamente, estará en el torneo que se disputará entre octubre y noviembre de este año.

Así se jugará el hexagonal final del Sudamericano Sub 17:



Fecha 1

2 de abril



4:30 pm. Chile vs. Ecuador

6:50 pm. B1 vs. B2

9:10 pm. Perú vs. B3

Fecha 2

5 de abril



4:30 pm. B2 vs. Ecuador

6:50 pm. B1 vs. B3

9:10 pm. Perú vs. Chile



Fecha 3

8 de abril



4:30 pm. Chile vs. B3

6:50 pm. B1 vs. Ecuador

9:10 pm. Perú vs. B2

Fecha 4

11 de abril



4:30 pm. B2 vs. B3

6:50 pm. B1 vs. Chile

9:10 pm. Perú vs. Ecuador



Fecha 5

14 de abril



4:30 pm. Ecuador vs. B3

6:50 pm. Chile vs. B2

9:10 pm. Perú vs. B1