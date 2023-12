No quiere más críticas. Sergio Peña, mediocampista de la selección peruana, lanzó fuertes comentarios contra los críticos de la blanquirroja en una entrevista, pidiendo respeto por los jugadores que lograron clasificar al Mundial Rusia 2018, que cortó una racha de 36 años sin presencia peruana en los mundiales. Los usuarios de redes reaccionaron inmediatamente.

“Todo el mundo critica, incluido los exjugadores que es un tema que me tiene harto. Que venga Claudio (Pizarro) es diferente a que vengan... no voy a decir nombres, que están hablando cuando en su momento no llegaron siquiera al repechaje”, lanzó Peña en un conversación en el programa “Entre Ceja y Ceja”.

El volante les echó en cara a los exjugadores de la selección que critican al plantel peruano actual tras los malos resultados de este año en Eliminatorias, asegurando que ellos “no jugaron un Mundial”.

🎙️ 𝗣𝗘Ñ𝗔: “𝗠𝗨𝗖𝗛𝗢𝗦 𝗘𝗫 𝗝𝗨𝗚𝗔𝗗𝗢𝗥𝗘𝗦 𝗤𝗨𝗘 𝗡𝗢 𝗚𝗔𝗡𝗔𝗥𝗢𝗡 𝗡𝗔𝗗𝗔 𝗖𝗢𝗡 𝗟𝗔 𝗦𝗘𝗟𝗘𝗖𝗖𝗜Ó𝗡 🇵🇪⚽️ , 𝗖𝗥𝗜𝗧𝗜𝗖𝗔𝗡…”



“Pienso que los jugadores que están en la selección y llegaron a cambiar muchas cosas después de 36 años, deben ser muy respetados. Un exjugador que no logró nada con la selección no puede faltar el respeto a Yoshimar Yotún, Paolo Guerrero o Jefferson Farfán. Hoy escucho a muchos exjugadores criticar, y cuando jugaron ¿qué pasó? Se olvida. No me afecta, pero me tiene harto”, explicó.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar a las polémicas declaraciones de Peña. Usuarios le recordaron que él tampoco había jugado un Mundial, pues fue el elegido por Gareca para dejar el puesto a Paolo Guerrero, quien fue habilitado por la FIFA luego de dar positivo en un caso de doping que casi lo deja sin jugar en Rusia 2018.

Cabe recordar que la selección peruana es criticada por los resultados negativos que ha cosechado en el arranque de esta eliminatoria, en donde marcha décimo, por debajo de Bolivia, con solo 2 puntos de 18 posibles, razón por la cual Juan Reynoso dejaría de ser técnico de la blanquirroja. Esto a poco más de medio año de afrontar la Copa América 2024.





