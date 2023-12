Perú clasificó a un Mundial después de 36 años y todos querían estar, pero con la habilitación de último minuto de Paolo Guerrero, alguien se más se tenía que quedar fuera. ¿El elegido? Sergio Peña.

Con este dilema en la cabeza, Ricardo Gareca -como correspondía- fue el encargado de tocar la puerta y sentarse a conversar con el habilidoso volante para explicarle que estaba quedando fuera de sus planes.

“No sé si fue justo, pero no me lo esperaba. Fue un baldazo de agua fría. Fue un momento bastante duro. Sentí que no era yo el que iba a salir, pero sí fui”, recordó el ‘10′ al programa digital ‘La lengua’.

Acto seguido, el sobrino del ‘Depredador’ confesó que “lo que más valoré fue que el mismo Ricardo fue quien me lo dijo y no lo hizo en un lugar público o en una charla grupal, sino que fue hasta mi habitación”.

“La gente esperaba que yo me peleara con Gareca o que ya no lo respetara más, pero no. Sólo le dije: ‘Ya sé a lo que has venido, no me des más explicaciones. Sólo quiero que me dejes solo y te vayas’”, reveló.

Con esta historia, Sergio Peña dejó clara la sucesión de hechos de, tal vez, el momento más duro en toda su carrera, quedar fuera de la Copa del Mundo a tan sólo días de jugarla y, encima, por motivos externos.





