Después del anuncio oficial de la Federación sobre la salida de Juan Reynoso, el destino de la selección peruana ha dado un giro inesperado y ahora todo está en las manos de... ¿Jean Ferrari?

Así es. Tal y como lo leyó. El futuro de la bicolor y su posible clasificación al próximo Mundial depende de una sola persona y no es ni Agustín Lozano ni Juan Carlos Oblitas y ni siquiera Jorge Fossati.

No. Y explico: en lo económico, el vigente técnico campeón del fútbol peruano no pondrá ninguna objeción puesto que, tras haber dirigido en Qatar y en muchos otros lados, el dinero ya no es su obsesión.

Y, en lo deportivo, el director de fútbol de la Federación coincidió en todo con el aún entrenador de la ‘U’, club que todavía espera a su estratega para tentar el bicampeonato en su centenario, este 2024.

Precisamente, este es el mayor obstáculo que tendrá que superar la FPF para anunciar al uruguayo: convencer a Universitario a desprenderse del DT que le devolvió la garra y cortó la mala racha de casi 10 años sin títulos.

En ese contexto es en el que Jean Ferrari, administrador del club de Ate, tiene la palabra mucho antes -inclusive- que el propio Jorge Fossati. ¿Lo dejará ir? ¿Cuánto pedirá por su pase? ¿La Federación tendrá para pagarle?

Sin duda, en el momento que el mandamás crema entró a la oficina de Juan Carlos Oblitas, lo escuchó y le dio el teléfono de su técnico sabía todo lo que estaba haciendo. Jugada de maestro.





