Santiago Ormeño se destapó el año pasado con actuaciones y goles notables vistiendo la camiseta del Puebla en la Liga MX. El delantero, quien está sosteniendo el buen nivel en el arranque del 2021, ha sido relacionado desde hace algunos meses con la selección peruana y también la mexicana.

Incluso, el atacante manifestó que está dispuesto a defender a la Blanquirroja o el Tricolor. Claro, primero tienen que considerarle entre los convocados. Lo cierto es que las puertas del conjunto azteca, comandado por Gerardo Martínez, se les pueden abrir antes de lo pensando, tal como adelanta un medio local.

El ‘Tri’ del ‘Tata’ Martino tendrá actividad en la jornada FIFA de marzo. El equipo del estratega argentino se medirá a Gales y luego a Costa Rica. A pocas semanas de los compromisos, el DT están pensando en quién puede ser la mejor opción para incluir en la lista ante la lesión de Raúl Jiménez, quien sufrió una fractura en el cráneo jugando por Wolverhampton.

Por ahora, Martino tiene a Henry Martin (América) y Alan Pulido (Sporting Kansas City), pero ambas opciones no le convencen al ciento por ciento. Entonces, frente a este problema, el entrenado empezó a fijarse en Santiago Ormeño.

“En las últimas semanas le ha empezado a echar ojo a Santiago Ormeño para saber si él puede ser convocado, más aún después de que este fin de semana se destapó no con un gol ni con un doblete sino con un hat-trick”, dice el portal Mediotiempo sobre la posibilidad que vincula al goleador con el ‘Tri’.

Hasta aquí, todas son posibilidades para el futbolista de 27 años. Es más, el comando técnico de la selección peruana indicó que le están siguiendo y es evaluado. Eso sí, Ricardo Gareca le sugirió que debe cuidar las declaraciones públicas que hace y más si se refiere a un potencial compañero.

“Nos gustaría que aquel que quiera estar en la selección lo manifieste, lo diga. Pero también tiene que cuidar sus declaraciones. Es mejor que los muchachos, aún estando en la órbita, no opinen sobre sus respectivos compañeros. Todo el mundo puede opinar, no pero dentro de los convocados y no convocados. Me interesa la buena convivencia de la selección”, cerró.