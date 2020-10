Paolo Guerrero quedó descartado para el inicio de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El atacante peruano se lesionó en agosto de este año; por ello, se analizaron algunos nombres para poder reforzar el ataque del equipo blanquirrojo. Entre las posibilidades se encontraba Santiago Ormeño.

El atacante del Puebla posee la nacionalidad mexicana-peruana y pudo ser convocado; sin embargo, el entrenador de la blanquirroja decidió apostar por Raúl Ruidíaz, Jefferson Farfán, Aldair Rodríguez, Álex Valera y Matías Succar.

En conversación con Conexión DirecTV, Ormeño fue consultado por el accionar de ‘La Pulga', quien fue de la partida en el primer partido ante Paraguay en Asunción.

“A Ruidíaz lo conozco un poco más porque jugó acá en México. Ahora en la MLS lo puedo ver más y me parece un crack, es un gran jugador. Pero creo que para una selección se necesita un ‘9’ más referente en ataque, más grande, con esa presencia. Creo que Paolo Guerrero tiene todo eso a la perfección”, dijo Santiago.

¿Jugaría por México o por Perú?

“Son mis dos países (México y Perú) y creo que a lo mejor no me llama nadie, pero me voy con el primero que me llame y tenga el interés por mí”, manifestó Ormeño para la cadena ESPN. Eso sí, precisó que en el equipo azteca la competencia por el puesto de atacante está bien representada, por lo que no sabe si pueda ser solicitado.

“La selección mexicana trae un ‘trabuco’, hay demasiado talento y es una selección importante, Martino es un gran entrenador y los sabrá llevar de la mejor manera de cara al Mundial”, agregó.