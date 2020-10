La Selección Peruana se prepara para enfrentar este jueves a Paraguay en Asunción. Ricardo Gareca y sus dirigidos viajarán este miércoles con dirección Asunción en busca de los tres puntos. Antes de tomar el avión, el entrenador decidió responder las preguntas de la prensa.

En las inmediaciones de La Videna y de forma online, como nos tiene acostumbrados esta pandemia, el entrenador tocó temas como la participación de Jefferson Farfán, la salida de Rodrigo Vilca a Newcastle United, la ausencia de Yordy Reyna, Alexander Callens y Edison Flores, etc.

“Ojalá podamos quedarnos con el 100% de los puntos. No los presupuestamos, pero estamos enfocados en ganar el partido”, inició el DT.

Jugadores de la MLS

“Desconozco, no es mi área. Lo único que hacemos es convocar a los muchachos, no quiero meterme en un área que no me corresponde. Me hubiese gustado tener a todos los muchachos, pero es una situación que no manejo”.

Jefferson Farfán

“Está trabajando duro. Él ha tenido inconvenientes para tener continuidad. Está entusiasmado. Llegará bien para el partido, decirles si será titular, es otra cosa. Llegara bien”.

Ausencias y reemplazos

“Llamamos a dos chicos como Succar y Valera que seguimos y ante el problema de Yordy que no puede venir, llamamos a estos chicos que estamos haciendo un seguimiento. Esperamos que Aldair se recupere para el siguiente. Hay porcentaje para que llegue ante Brasil”.

Sistema de juego

“No hemos definido el sistema. Un orden táctico, creemos que llegado el momento definiremos quiénes serán los muchachos de la partida. Recién hoy nos completamos, a 48 horas del tenemos que ver si aparece un imprevisto, que uno tiene que estar pendientes. Tenemos que dejarlos descansar para definir algo".

Matías Succar

“Succar es un joven delantero que ha surgido y a partir de ahí, las características que tiene para tomarle en cuenta. Luego dependerá de él".

La continuidad de los jugadores

Cueva, por lo pronto, está jugando y es bueno. Él es un jugador que se adapta rápido, lo vemos, por lo menos hoy, bastante activo. Es un jugador que es del gusto nuestro, sabemos que lo ha dado a la selección. Creemos que ha llegado con una buena base de minutos y está en proceso de adaptación

Peña y Araujo Peña y Araujo, la continuidad nos les convierte en titulares. Son chicos que están haciendo un buen trabajo y se están afianzando en Holanda y podemos contar con ellos y se están perfilando como jugadores importantes en la selección y seguramente tendrán participación.

Gareca y cómo llega al inicio

Estoy bien. A pesar de no ver a mi familia. Los he visto virtualmente. Todo eso es difícil, pero estoy comprometido y enfocado. Hay que hacer ese esfuerzo. Estoy con expectativa y confianza. Esperemos que nos apoyen. Esperemos que reflexionen porque todo esto todavía no acaba.

Esta fecha doble, la Selección Peruana visitará a Paraguay en Asunción (8/10) y jugará en Lima ante Brasil (13/10).

