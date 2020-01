Este sábado, la selección peruana Sub 23 disputará un partido clave en sus aspiraciones por avanzar a la segunda ronda del Preolímpico Colombia 2020. Perú vs. Paraguay jugarán en el estadio Centenario de Armenia, Colombia con la presencia de un personaje especial: Ricardo Gareca estará en las tribunas viendo, in situ, la participación de la selección olímpica.

El entrenador argentino partió la mañana de este sábado hacia Colombia junto a su asistente Néstor Bonillo para ver la presentación de la selección peruana sub 23 en su segunda presentación en este torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y donde están obligados a ganar para seguir con vida.

Recordemos que en su primer partido, la bicolor perdió 1-0 contra Brasil, única selección que ha ganado sus dos partidos disputados, y la segunda fecha descansó. Mientras que su rival de esta noche, Paraguay, está en la cuerda floja porque perdió ante uruguay en la primera jornada y le ganó a Bolivia en la siguiente, por lo que está obligado a ganar para no despedirse del certamen.

Luego se va a Europa

Pero el ‘Tigre’ Ricardo Gareca no solo estará en Colombia. Tras ver el partido de este sábado, el entrenador de la bicolor adulta y su asistente, iniciarán su acostumbrada gira por Europa, según informó RPP, para ver el trabajo de sus jugadores convocables como Renato Tapia, Miguel Araujo, Sergio Peña (Holanda), Miguel Trauco, Cristian benavente (Francia), Luis Advíncula, Jefferson Farfán (España), Paolo Hurtado (Turquía) y André Carrillo (Arabia).

El entrenador de la selección ya empezará a trabajar en lo que será el debut de la selección peruana en las Eliminatorias Qatar 2022 ante Paraguay en Asunción y luego en Lima contra Brasil, en marzo próximo.

TE PUEDE INTERESAR