Ricardo Gareca se mostró optimista pese a la derrota que sufrió la selección peruana ante Argentina por la duodécima jornada de las Eliminatorias, que dejó a la ‘Blanquirroja’ penúltima en el certamen. El cuadro nacional no está dispuesto a dar por perdida la esperanza de llegar a Qatar 2022, dijo el estratega argentino.

“Hay que seguir porque es importante no bajar los brazos y seguir peleando hasta el último momento”, afirmó en conferencia de prensa desde el estadio Monumental, donde la bicolor cayó por la mínima y bajó al noveno puesto de la tabla con 11 puntos.

“No queda otra que seguir. Jugamos con un gran rival en un escenario difícil, pero tuvimos todo. Tuvimos generación de juego, concentración, pero no se nos dio”, afirmó el ‘Tigre’.

Por ahora la ‘Blanquirroja’ no logra capturar ni siquiera la plaza de repesca, la última de la serie, reservada para el quinto ubicado en la tabla, que en estos momentos es Uruguay con 16 unidades. “Es un balance negativo para nosotros”, reconoció Gareca después de una triple fecha en la que también venció a Chile 2-0 y perdió 1-0 con Bolivia.

“Me voy con buenas sensaciones tanto de Bolivia como de Argentina y cuando pasa eso, miro las cosas con optimismo. Conociendo al plantel y a nosotros como selección. Más allá el balance fue negativo en cuanto a números y resultados, me voy con una esperanza y fe en que nosotros somos capaces de revertir la situación”, agregó el DT.

“No nos faltó actitud. El equipo tuvo todo lo necesario. Argentina te lleva a cometer algunos errores. El equipo estuvo bien y me voy conforme con lo que dieron los muchachos en el campo de juego. No con el resultado, pero sí con su rendimiento”, sentenció.