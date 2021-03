Santiago Ormeño es uno de los principales nombres que suenan como opción para la próxima convocatoria de Ricardo Gareca para enfrentar las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El delantero de Puebla tiene un gran momento en la Liga MX luego de anotar doce goles y podría ser tomado en cuenta ante la posible ausencia de Paolo Guerrero y la salida de Jefferson Farfán por lesión.

“Tenemos una gran relación con Juan Reynoso y yo estoy muy en contacto con él. Aun no me he contactado con Ormeño pero si lo hemos seguido. A partir de ahí tomaremos decisiones”, dijo a el técnico de la Selección Peruana en conversación con ‘Pasion W’.

“No hemos tenido diálogo. Ha pasado por el fútbol peruano y se le conoce aquí. Este presente de él es diferente, hoy vive un momento importante. Como seleccionador no le cierro la puerta a nadie. Estamos pendientes de todo jugador peruano o que tenga la posibilidad de nacionalizarse”, agregó.

El técnico peruano también habló sobre el presente de Pedro Aquino y Yoshimar Yotún. Cruz Azul lidera el Clausura del torneo mexicano, mientras que América se encuentra en el segundo lugar con apenas 2 puntos menos (19).

“Son jugadores habitualmente llamados. Los dos tienen un proceso y son artífices importantes. De mantenerse como lo han hecho serán considerados”, dijo.

Finalmente, Gareca habló sobre la Liga MX. “Es un fútbol altamente competitivo. Todo mundo lo sabe. Es fuerte en su juego y fuerte económicamente. Hablar de la liga mexicana es hablar de años. Han pasado los mejores jugadores, yo diría, del mundo. Nosotros (los argentinos) solemos decir a veces estupideces”, precisó.