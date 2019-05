Ricardo Gareca sobre Pizarro: "No podemos convocar a quien se autoexcluye"

El buen final de temporada que tuvo Claudio Pizarro en el Werder Bremen, no fue suficiente para que Ricardo Gareca le de una oportunidad en la Copa América Brasil 2019. Pero todo tiene una explicación y las que dio el entrenador de la bicolor para no contar con el 'Bombardero' fueron contundentes.

"Nosotros convocamos a jugadores que tienen el deseo de estar en la selección. Cuando nosotros convocamos nos fijamos en todo: su presente, su actualidad, sus declaraciones, su manera de comportarse porque es un todo", dijo Gareca.

Y agregó: "Tenemos un concepto muy alto de Claudio pero no podemos convocar a quien se autoexcluye de la selección. Si un jugador declara, como él dijo, que no tiene sentido ser llamado a la selección, no puedo hacer nada. Cualquiera que se autoexcluye no puedo estar convenciéndolo. Siempre hemos manifestado que nadie tiene las puertas cerradas y en la convocatorias damos muestras de eso y no nos importa la edad, pero como vamos a convocar a alguien que no le encuentra sentido a ser llamado".

Sobre la ausencia de Claudio Pizarro en el Mundial Rusia 2018, Ricardo Gareca explicó en la selección peruana no se puede "premiar" la trayectoria de un futbolista.

"Premian las instituciones. Escucho que debemos premiar trayectoria. Ustedes van a exigir que convoquemos a los que están en mejor momento o los que creemos que están mejor. Me puedo equivocar, pero hay que ver el presente de ese momento", precisó.

Y añadió: "El 2017 quizá fue uno de los peores momentos de Claudio. Estaba en Colonia, hizo un gol en un año y prácticamente no tuvo participación, contra un Raúl Ruidíaz que precisamente tuvo el mejor año de su carrera deportiva, prácticamente. Somos agradecidos de todos los que aportaron (en la clasificación), pero solo eso. No pasa porque no queremos convocarlo, sino por quien no quiere estar en la selección y ese ya no es nuestro problema".