Ricardo Gareca fue el técnico de la Selección Peruana por dos procesos Eliminatorios consecutivos y, durante ellos, logró clasificar a la ‘bicolor’ a un Mundial (2018) después de 36 años y también a una final de Copa América (2019) luego de 44, además de un repechaje más en las últimas Clasificatorias (2022) y dos terceros lugares en las Copa América de 2015 y de 2021. Sin embargo, como toda relación, el vínculo entre el ‘tigre’ y la ‘bicolor’ se extenuó.

“Hubo un desgaste lógico de siete años por parte del periodismo y de los jugadores por una manera de trabajar. Yo entendí que era así y creo que puede ser normal que se produzca eso. Honestamente, nunca tuve problemas con ningún jugador y los problemas que pudieron suscitarse fueron menores, los hablamos cara a cara y listo o, lamentablemente, tuve que tomar decisiones. Ante eso, el otro puede quedar conforme o no. Es normal”, declaró el ‘tigre’.

Cabe recordar que, en la Selección Peruana, Ricardo Gareca se tuvo que enfrentar a la titularidad indiscutible de los ‘cuatro fantásticos’ (Juan Manuel Vargas, Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero), de los cuales sólo se reintegrarían dos, e iniciar el recambio generacional en las Eliminatorias a Rusia 2018.

Adicionalmente, el ‘tigre‘ tuvo que gestionar los problemas disciplinarios con distintos jugadores durante las concentraciones, como los conocidos casos de Christian Cueva y Carlos Zambrano, entre otros, que, inclusive, dejaron de ser convocados por uno o varios partidos, respectivamente, hasta reconstruir la relación técnico-jugador y volver a las convocatorias.

Al ser cuestionado por cómo sería enfrentar a la Selección Peruana en las Eliminatorias o en la Copa América, Ricardo Gareca recalcó que “Primero, para que eso pase, tengo que agarrrar una Selección. Por el momento, no tengo nada concreto, estoy en conversaciones con la Selección Ecuatoriana desde hace tiempo, pero no hay nada definido. Ahora, si se diera tener que enfrentarlos, sería similar a cuando me tocó enfrentar a Argentina con Perú. Son sensaciones extrañas”, finalizó en el programa Al Ángulo.





