Gareca aclara que "todos los excesos son malos" al hablar sobre Cueva

Ricardo Gareca , estratega de la selección peruana , analizará si Christian Cueva se pasó de los límites que debe conservar como futbolista durante su estadía en Lima tras la Copa América.

El entrenador argentino aseguró que "todos los excesos son malos" en una reciente entrevista con el programa 'Fútbol en América', al ser consultado sobre la desmedida celebración del volante en la fiesta de cumpleaños de Carlos Zambrano, donde fue captado en estadio de ebriedad, pero prefirió evitar brindar una opinión más profunda. "No he visto los acontecimientos, aclaró.

"Me gusta que puedan disfrutar la vida. Son jóvenes y todo, pero tengo que ver el grado de exceso que hay. Todavía no he querido ver las imágenes de todo lo que me han dicho. Las veré en su momento", destacó el técnico de la bicolor.

No obstante, Gareca reconoció que cualquier actitud de un seleccionado nacional "puede tener una repercusión importante".

Las declaraciones del DT fueron registradas este viernes, cuando ya se habían difundido las imágenes de Christian Cueva orinando en estado de ebriedad en el estacionamiento del Aeropuerto Jorge Chávez, antes de su retorno a Brasil para sumarse al Santos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: