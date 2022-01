Renato Tapia dejó atrás la lesión en la rodilla izquierda que asustó en Celta de Vigo y la selección peruana. Este miércoles, a poquísimo de la jornada doble por Eliminatorias al Mundial Qatar 2022, el futbolista de la selección peruana tuvo actividad en LaLiga Santander y retornó con victoria por 2-0 sobre Osasuna.

El ‘Cabezón’ inició las acciones entre los suplentes del combinado gallego. Entonces, sobre el minuto 60 del compromiso, el entrenador argentino Eduardo Coudet realizó la primera modificación en su oncena. Así, el jugador nacional recibió las últimas indicaciones para cerrar su regreso a los campos.

Tapia entró al terreno del estadio de Balaídos para sustituir a su compañero Denis Suárez. De ese modo, el peruano tuvo media hora para coger ritmo con miras a los que viene en el campeonato local (el sábado 22 de enero ante Sevilla) y luego los compromisos internacionales con la Bicolor en las Clasificatorias.

El ‘Cabezón’ se ausentó del juego ante Real Sociedad producto de la lesión indicada. No obstante, desde el cuerpo médico de Celta hubo optimismo en la recuperación inmediata del futbolista de 26 años. Tapia ya se había perdido el compromiso ante Real Betis debido a que se contagió con el coronavirus.

Renato Tapia volvió en Celta. (Foto: Captura)

Victoria celtista

Celta se reencontró con su versión efectiva ante el Atlético Osasuna (2-0), al que golpeó en el primer tiempo en sus dos únicas aproximaciones, para despejar las dudas que habían dejado las derrotas ante Atlético Baleares, en la Copa del Rey, y Real Sociedad.

El Celta no tardó en dominar, aunque apenas generó peligro. Con las líneas juntas, Osasuna ahogó la zona de creación celeste. La batalla táctica, no obstante, la rompió un lateral, Hugo Mallo. Su diagonal hacia el borde del área sorprendió a la defensa rojilla, que no lo esperaba. El capitán gallego remató con la zurda, su pierna mala, desde la frontal y Sergio Herrera colaboró para que acabase en gol.

El 1-0 dio tranquilidad al equipo de Eduardo Coudet, mucho más cómodo con espacios. Denis Suárez, Brais y Aspas entraron mucho más en juego. Y antes del descanso amplió su renta, tras una gran acción de Denis Suárez que finalizó Santi Mina.