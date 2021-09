Momento tenso en las redes sociales entre integrantes de la selección nacionales y Roberto Palacios. A solo horas del Perú vs. Venezuela, partido clave para las aspiraciones del cuadro entrenador por Ricardo Gareca, Renato Tapia, Christian Ramos y Pedro Gallese expresaron su malestar por unas declaraciones del antiguo 10 de la Blanquirroja.

“Menos mal que es embajador de la Federación, imagínense si fuese el enemigo”, publicó Renato Tapia en redes sociales, acompañando el posteo con una imagen que contenía los textuales dejados por el ‘Chorri’ Palacios en Ovación. En dichas declaraciones, el exjugador de la selección peruana calificó de forma negativa el resultado obtenido frente a Uruguay por las Eliminatorias Qatar 2022.

“No se ha conseguido el resultado que se esperaba, un empate en casa es como una derrota porque en casa se tiene que ganar”, afirmó Palacios. Asimismo, también indicó lo siguiente: “Tenemos que mejorar en el ataque, Perú ha tenido muy pocas oportunidades ofensivas para ser local y eso es porque algunos jugadores no han estado en su nivel”.

Renato Tapia respondió al 'Chorri' Palacios. (Foto: Captura)

Por último, criticó a algunos jugadores: “Advíncula no estuvo al nivel, se dedicó más a renegar, pero por un partido no vamos a decir que es el peor. No hay ahorita quien lo pueda sustituir, Corzo no te puede sacar un centro bueno, en todas las jugadas las tira para atrás”.

Tras ello, Renato Tapia salió al frente para frenar a Palacios, a quien tildó de “enemigo”. Como se sabe, el ‘Cabezón’ es uno de los emblemas de la actual selección peruana: mundialista en Rusia 2018 y subcampeón de la Copa América 2019.

Christian Ramos se unió a Tapia en la respuesta al 'Chorri' Palacios. (Foto: Captura)

No tranquilos con ello, Christian Ramos, jugador de la selección peruana, respondió al tuit de Tapia con el siguiente mensaje: “Tenemos al enemigo en casa”, en clara alusión a Roberto Palacios. También lo hizo el portero Pedro Gallese: “Increíble. Pero para qué gastarse. Hay que seguir concentrados y seguir con nuestra ilusión de ir a otro Mundial”, cerró.