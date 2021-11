Renato Tapia abandonó Lima con la tranquilidad de haber cumplido sus deberes con la selección peruana en la última fecha del año en las Eliminatorias. A días de ganar los partidos contra Bolivia y Venezuela, que situaron a la Blanquirroja en zona de repechaje, el volante retornó a Celta de Vigo, aunque mira de reojo lo que puede pasar en el futuro con el cuadro nacional.

“La ilusión nunca se fue. Creo que somos un grupo que ha ido creciendo conforme avanzaron las fechas. Faltan cuatro partidos muy intensos, pero también se pueden sacar buenos resultados. Así que estamos con la ilusión intacta, a tratar de ganar todos los puntos posibles fuera de casa y en casa sacar todos los puntos necesarios para poder clasificar”, expresó este miércoles.

Luego, Tapia recordó que los compromisos con la selección peruana y Celta de Vigo le impidieron descansar adecuadamente. Es más, el mediocampista tuvo algunos problemas físicos que le alejaron de las canchas, pero reconoció que haber tenidos unos días libres -tras volver de Lima- ha sido favorable para seguir con la temporada en LaLiga.

“Son problemas que suceden en el camino, la temporada fue muy larga. Tuve menos de una semana entre comillas para recuperarme. No soy el único jugador que se ha lesionado con su selección. Estas fechas triples nos pasaron factura a todos”, expresó el ‘Cabezón’ en la conferencia de prensa organizada por el club gallego.

“Uno quiero jugar todo, pero el descanso lo necesitaba. Lo utilicé en esas semanas de recuperación para pensar en otra cosa que no sea fútbol. Me vino bien ese pequeño descanso que tuve. Físicamente he recuperado muchísimo lo que puede entregar la temporada pasada. En este sentido estoy muy tranquilo y espero que las cosas sean así”, agregó.

En tal sentido y pensando en el partido del sábado frente a Alavés, el peruano, quien señaló no sentirse con el puesto asegurado en el once del técnico Eduardo Coudet, dio calma a los hinchas celestes al afirmar que “puedo asegurar que estoy al cien por cien. Me siento muy bien físicamente, por ahí mejor que otros tiempos. Espero que siga así”.

Renovación y nacionalización

Hay dos asuntos importantes que se tocaron durante el contacto de Tapia con la prensa local: la nacionalización y la renovación de contrato. Sobre lo primero, el jugador manifestó que “no sé cómo está porque no lo llevo yo directamente, pero existen alternativas”.

Y sobre lo segundo, Tapia subrayó que firmó hasta 2024 y admitió que “para mí es una ilusión continuar, independientemente de si me renuevan el contrato o no. Ha sido poco más de un año, intenso, pero de mucha felicidad. He encontrado mi lugar en el fútbol donde mejor me siento”.