Hubo malas sensaciones después de ver a Renato Tapia pedir su cambio durante el partido entre Elche y Celta de Vigo en LaLiga Santander del último domingo. Más adelante, el club del volante de la selección peruana confirmó que se trata de un problema en los gemelos. Finalmente, la mañana del lunes, el jugador brindó detalles de cómo se ha sentido.

“Vamos a ver lo que dice el doctor en las próximas horas”, indicó el ‘Cabezón’ en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Enseguida, el futbolista señaló que las sensaciones son positivas. “Me siento bien, veremos qué pasará, haremos unas pruebas. Espero no perderme el clásico”, agregó.

Centrado en la jornada triple de las Eliminatorias que tendrá a la Blanquirroja enfrentando a Chile en Lima, Bolivia en La Paz y Argentina en Buenos Aires, Tapia expresó la intención de obtener la mayor cantidad de puntos para seguir en la carrera por clasificar a la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Renato Tapia arribó a Lima para unirse a la selección peruana. (Foto: Joel Alonzo/@photo.gec / Video: Canal N)

“Hay que tratar de ganar porque es lo que necesitamos, no solamente como grupo, sino también por la tabla. Vamos a por todo. Siempre apuntamos a todo, estamos viendo también la realidad y pensando en lo que viene”, manifestó Tapia, quien se unió a la concentración de la selección peruana.

“No hay margen para el error, eso es seguro. No solamente en esta fecha, sino en las anteriores no se dieron los resultados, pero estoy seguro de que esta fecha será distinta”, añadió el centrocampista de 26 años sobre lo que debe hacer la Bicolor en los partidos programados para el jueves 7 de octubre, domingo 10 y jueves 14.

En el cierre, Tapia anticipo que el compromiso contra ‘La Roja’ en el Estadio Nacional debe encararse con mucha tranquilidad, pero con la mira puesta en la victoria. “El clásico hay que jugarlo como lo que es, un partido difícil contra Chile. No hay presión, hay que jugarlo y tratar de ganarlo”, cerró.

Alexander Callens arribó a Lima este lunes para sumarse a la selección peruana. (Foto: Joel Alonzo/@photo.gec)

Alexander Callens en Lima

El central de la selección peruana también arribó a nuestra capital durante la mañana del lunes. El defensor llegó con la intención de ratificar el rol que desempeñó la jornada anterior de septiembre en las Eliminatorias: titular en los partidos contra Uruguay, Venezuela y Brasil (disputó 180 minutos).