Raúl Ruidíaz no fue convocado a la selección peruana y Ricardo Gareca explicó la razón

Ausente pero con justificación. Una de las sorpresas de la convocatoria de la selección peruana fue la ausencia de Raúl Ruidíaz en la lista para los amistosos ante Paraguay y El Salvador del 23 y 26 de marzo, respectivamente. A pesar que se jugará en los Estados Unidos, la 'Pulga' no estará.

Pero su ausencia tiene una razón: motivos personales. El mismo Ricardo Gareca se encargó de explicar porqué el atacante está ausente en este llamado.

"Lo de Raúl Ruidíaz fue porque me pidió que no sea convocado por temas estrictamente personales", dijo el entrenador quien no ahondó en detalles y continuó la conferencia.

Raúl Ruidíaz ha sido un habitual convocado a la selección peruana en todo el 2018. Para los amistosos previos a Rusia 2018, el mundial y los amistosos posteriores, siempre estuvo la 'Pulga' presente, pero esta vez prefirió tomarse un descanso y darle paso a quienes estén en mejores condiciones.

