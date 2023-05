Antes del partido contra Marruecos, la Selección Peruana vivió un fuerte altercado con la Policía de España en medio del clásico banderazo en la puerta de hotel. Ante eso, el más perjudicado fue Pedro Gallese, quien terminó detenido en la comisaría donde pasó todo la noche previa al duelo.

“Ya habíamos hecho un banderazo antes y vimos a toda la gente dentro del hotel. Cuando llegamos al medio, a ‘Yoshi’ lo comienza a empujar un policía y, cuando se estaba agachando para recoger su bolsa, vi claramente que el policía se le estaba yendo encima y lo quería agredir; entonces, lo que hice fue poner el brazo para que no lo golpeen”, narró el portero de la Selección.

“El policía se fue contra mí, me agarró del cuello, forcejeamos y creo que, a nivel mundial, para una Selección, eso no fue bien visto. Si hubiese sido otra selección, como Argentina, Brasil o Colombia, no pasaba eso, pero como era Perú, creo que ellos se confundieron y actuaron mal”, continuó.

Asimismo, ‘San Pedro‘ recordó que “el comando técnico el presidente hablaron conmigo: estábamos viendo quién podía ir a declarar y yo me ofrecí para que los policías no suban (al hotel), porque si lo hacían se podía armar otra pelea. Sin embargo, cuando fui, me detuvieron y lo que pasó allí fue increíble”.

Finalmente, el arquero y capitán de Perú reveló a Depor que “me metieron a un calabozo, estuve cinco horas solo, no dejaban entrar al presidente ni a la delegación de la Federación que fue a acompañarme. Entraban, me interrogaban y pasó otro episodio que prefiero no contarlo. Fue una noche muy dura y lo único que quería era salir y jugar al otro día”.





VIDEO RECOMENDADO: