Pedro Gallese hizo un repaso de su camino con la selección peruana en momentos puntuales en una conversación con Mister Chip. El guardameta del Orlando City desveló quién es el futbolista que, de cierta forma, le ha caído mal por su actitud. El ‘1′ no lo mencionó, pero el periodista español pudo reconocerlo, al igual que los seguidores en el canal de Twitch del español.

“Me llevo bien con todos”, admitió el ex golero de Alianza Lima. “Pero, a veces me pasa por la cabeza, hay un jugador que, no es que me pelee con él, pero no lo llevó mucho. Ya se podrán imaginar un poco, es de Brasil”, agregó en la entrevista en la plataforma.

Enseguida, Mister Chip nombró a Neymar como el deportista que Gallese no pasa. Pese a ello, el portero de la Bicolor reconoció la calidad del 10 de la ‘Canarinha’, aunque reiteró sobre la actitud del brasileño. “Es un gran jugador, nadie lo niega. A veces tiene comportamientos que al rival no le gustan, pero es parte del juego y uno respeta”, sostuvo.

Se jugó el puesto

Gallese confesó que Manuel Neuer, portero de Bayern Múnich, es su favorito en la posición en la que se desempeña. Luego, entrando en detalles con Mister Chip, llegaron a una faceta que domina el guardameta germano: el manejo de los pies. En tal sentido, Pedro desveló que intentó jugar de esa manera, pero no fue del agrado de Gareca.

“Al principio, en algunos amistosos, me sentó y me dijo que no le gustaba. Si me va a poner, hago lo que diga el técnico”, recordó el jugador que pasó por San Martín y Juan Aurich. “Fue en un Perú-México en el Estadio Nacional en el 2015 o 2016. Hago un enganche, me sale bien, después salimos jugando”, agregó.

No obstante, el DT de la selección peruana le aclaró que no debe repetir esa maniobra. “Luego, el otro día en una charla con Gareca, donde nos muestra lo bueno y lo malo, me enseñó la jugada y me dijo ‘hay que jugar más serio’”, manifestó. Tras ello, Galles aprendió la lección y aseguró que “si quiero seguir atajando, no va más”.