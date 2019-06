Fuerte y claro: Guerrero le respondió a su ex entrenador en Flamengo, que consideró favorito a Uruguay | VIDEO

Que Uruguay haya sido el favorito para ganar la llave de semifinales de la Copa América 2019 ante Perú , no era ninguna sorpresa. Así lo consideró también el entrenador brasileño y comentarista deportivo Muricy Ramalho.

En contra de lo que muchos pensaban, la selección peruana clasificó a semifinales del torneo por la vía de los penales y Paolo Guerrero contestó al estratega con quien coincidió en el Flamengo. El peruano confesó que no le gustó lo que dijo el DT.

La respuesta de Paolo Guerrero a Muricy Ramalho. (Captura y video: YouTube)

"Ay, profesor Muricy, usted trabajó conmigo, pero no me gustó que haya dicho que Uruguay era favorito. El fútbol es dentro del campo, no tiene favorito. Te vi hablando en la transmisión que Uruguay era favorita...", indicó Paolo Guerrero.

En desacuerdo con la idea de Ramalho, Guerrero continuó explicando su postura. "Usted sabe más que todo el mundo. Usted entrenó muchos equipos grandes. (...) Este triunfo es para usted, 'Profesor'. El fútbol no tiene favorito. Hoy en día, no hay favorito, más aún en Sudamérica, donde todos hacen un fútbol bonito", agregó.

Perú y Chile, tras eliminar a Uruguay y Colombia en penales, respectivamente, protagonizarán la segunda llave de semifinales de la Copa América 2019. El duelo está programado para el miércoles 3 de julio en el Arena do Gremio, a las 7.30 p.m. (hora peruana).