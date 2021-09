Para el Perú vs. Venezuela, Ricardo Gareca tiene a disposición a los tres delanteros que convocó para la jornada triple de las Eliminatorias camino al Mundial Qatar 2022. En la antesala del compromiso en el Estadio Nacional, Paolo Guerrero, el capitán, suena como uno de los titulares y, posiblemente, esté acompañado por Gianluca Lapadula.

En ese sentido surge una pregunta lógica, ¿cómo se complementan en la cancha las dos cartas de gol de la Blanquirroja? Antes del juego postergado de la fecha seis, el capitán se pronunció y brindó detalles de cómo ha sido esa relación con el ‘Bambino’. A juzgar por las palabras del máximo anotador de la Bicolor, todo anda bien.

“Estamos felices con la incorporación de Lapadula, es un buen chico. Yo me adapto a todas las situaciones, a lo que decida el profesor será para bien. Me entiendo muy bien con Lapadula”, desveló el ‘Depredador’ en una conversación con el programa radial Fútbol Como Cancha de RPP.

Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula con opciones ante Venezuela. (Foto: FPF)

Guerrero continuó y habló del otro ‘9’. “Con Ruidíaz también me entiendo, es un gran delantero. No lo podemos dejar de lado porque hace muchos goles en su liga. Esperamos que el profesor Gareca tome la decisión correcta y nosotros salgamos a ganar a la cancha, así me toque jugar los últimos 20, 30 minutos o estén Raúl o Lapadula”, expresó.

En la misma línea, el capitán comentó que, si le toca ir a la banca, lo asumirá con madurez porque entiende que será en beneficio de la selección. “Si el profesor decide que vaya de suplente, lo tomaría muy tranquilo. Todos queremos el bien de la Selección y se respeta lo que diga el profesor Gareca”, sostuvo.

Guerrero está bien, pero…

Paolo volvió paulatinamente a la acción con Internacional, su club. Con esos minutos sumados en el campeonato brasileño, el atacante fue considerado por el ‘Tigre’ Gareca y hasta completó 90′ contra Uruguay en las Eliminatorias. El ex Bayern Múnich terminó con buenas sensaciones, aunque admitió que no está al ciento por ciento.

“No he tenido continuidad de estar jugando 90 minutos en mi equipo. Pero, si me preguntas, yo me siento bien. Obviamente necesito mejorar para llegar a mi nivel, me falta mucho más. Con el tiempo que he estado alejado de las canchas y de mis compañeros pienso que me falta coger ritmo. Creo que es todo automático y necesito recuperar eso”, explicó.

Mensaje al hincha

En el cierre, el artillero se dirigió a los fanáticos de la Blanquirroja, quienes regresaron al Estadio Nacional el pasado jueves y también estará el domingo contra Venezuela. “A la gente le diría que hace mucha falta para nosotros. Pero sé que mañana los que puedan estar nos van a dar motivación y empuje para el partido”, sentenció.