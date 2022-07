Explicó el motivo de su decisión. Juan Carlos Oblitas dejó ser director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y, dentro de los detalles que brindó en su conferencia de prensa, se refirió a su llamada con Roberto Silva, que es uno de los nombres más sonados para reemplazar al exfutbolista de la Selección Peruana.

“Las conversaciones se truncaron. Al truncarse, el día de ayer estuve conversando con el secretario general y quedamos que se enfríen las cosas, y el lunes podríamos retomar la conversaciones. Camino a mi casa, me llamó Roberto Silva explicando que le ofrecieron el puesto y no me causó sorpresa. Le dije que tenía todo de mi parte”, mencionó en conferencia de prensa.

Juan Carlos Oblitas también señaló que luego de la conversación con Silva, llegó a su casa y decidió emitir el comunicado donde anunciar su no continuidad en el cargo de director deportivo. “Preferí que termine de esa manera para que la FPF tome las decisiones que crea mejores”, apuntó.

Es necesario mencionar que el contrato de la Dirección Deportivo de la FPF como la del comando técnico de la Selección Peruana culminó al término del duelo ante Australia, por el repechaje a Qatar 2022. Eso sí, estos automáticamente se extenderían en caso el combinado nacional hubiera clasificado al Mundial; sin embargo, al no conseguir el objetivo, se debía pasar a una renovación, la cual no llegó a concretarse.

Juan Carlos Oblitas estuvo en la conferencia de prensa que dio Ricardo Gareca el último martes 19 de julio, donde dio a conocer las razones por las que no continuó al mando del combinado peruano. Desde su asiento, no pudo negar la congoja que le produjo la salida del DT.