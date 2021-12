En otro contexto, Ricardo Gareca estaría con un tremendo dolor de cabeza por perder a Miguel Trauco, lateral izquierdo titular de la selección peruana. Sin embargo, el entrenador puede respirar tranquilo porque ante la ausencia del hombre de Saint Etienne (acumulación de amarillas) tiene en Marcos López al reemplazante ideal.

Precisamente, el jugador de San Jose Earthquakes es consciente de que puede arrancar contra Colombia, en el primer encuentro de la Blanquirroja en las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022. Al respecto, el marcador proyectó lo que pasaría frente a los ‘cafeteros’ en la complicada salida a la ciudad de Barranquilla.

“Se me ha pasado por la cabeza (rematar de media distancia) si es que me toca. En la altura (de Barranquilla), la pelota siempre viaja mucho más rápido y eso lo tengo en mente. Si juego, voy a rematar al menos una vez”, expresó el ex Sporting Cristal durante una conversación con la cadena internacional ESPN.

“Contra Colombia imagino un partido muy físico, muy dinámico. Perú tiene que hacer un partido inteligente. Cuando se acerque el día del juego, entraremos más a profundidad con respecto a cómo juegan ellos”, añadió Marcos López, quien tuvo actividad con la Bicolor en las Clasificatorias y la Copa América.

“Ningún partido de las Eliminatorias es fácil. Son países distintos, pero tienen diferente dinámica en cada uno de sus jugadores, línea por línea y hay que trabajar mucho. Me veo jugando y ganando en Barranquilla. Si ganamos nos ponemos más fuerte con el sueño de ir al Mundial, que es lo que todos queremos”, manifestó.

Asimismo, el defensor de 22 años tiene una espina clavada contra Colombia por lo ocurrido durante el encuentro por la medalla de bronce en la Copa América. López cree que fue responsable de una de las tres conquistas que recibió la selección peruana en Brasil. “Ya jugué con Colombia y recordar ese gol con Luis Díaz. Habrá revancha”, expresó.

Finalmente, López contó sobre la confianza e instrucciones que le brinda el ‘Tigre’ Gareca. “Me dice que tengo buena llegada al arco rival, que me anime, trate de hacer lo mío cuando esté en tres cuartos de campo hacia adelante. En defensa me dice que esté seguro, cuando hay salida limpia se hace y si no, sacarla fuera del campo”, cerró.