"Luis Advíncula debería jugar en Real Madrid y no Dani Carvajal", según Germán Leguía

Terminada la Copa América 2019 en la que Perú fue finalista del certamen, muchos han comenzado a preguntarse cuál será el futuro de los jugadores que lograron la hazaña de llegar al último partido. Uno de ellos fue Germán Leguía que espera ver a Luis Advíncula en una de las mejores ligas de Europa y por qué no, en el Real Madrid.

Durante la emisión del programa Fox Sports Perú Radio, Germán Leguía junto al grupo de panelistas hablaron de la performance de los jugadores de la selección peruana en la Copa América 2019. Y cuando les tocó hablar del 'Rayo' Advíncula, hizo una comparación con Dani Carvajal, actual defensor del cuadro merengue.

"He visto jugar a Carvajal, el del Real Madrid, el lateral derecho. Pucha, si ese es jugador, yo soy aplinista. Advíncula, siendo más jugador que él no puede estar ahí", señaló.

Para 'Cocoliche', la performance de Luis Advíncula en el certamen continental fue más que buena y que debería continuar con su crecimiento futbolístico en ligas de primer nivel. Recordemos que Rayo Vallecano acaba de hacer uso de la opción de compra del lateral por 3 millones de euros.

Pero eso no fue todo, el ex futbolista de la selección peruana también le pegó a Claudio Pizarro y criticó sus conexiones en el fútbol, las que le permitieron volver al Bayern Múnich y no a Paolo Guerrero.

"¿Por qué Pizarro llegó al Bayern Múnich y no Paolo Guerrero que para mí es más jugador que Claudio?", lanzó la pregunta y el mismo se respondió "Todo es conexión, todo es conexión. ¿Llegó al Chelsea y cuánto tiempo duro? No duró. Regresó al Bayern y ahí volvió a jugar".

