Selección Peruana: Luis Abram va por su revancha tras quedar fuera del Mundial | VIDEO

Las frases de Luis Abram en conferencia fueron cortas, quizá cuidándose para no ser preso de ellas. Pero en cada una, el defensor de la Selección Peruana muestra sed de revancha. Ganas de mostrarse, de querer hacer suyo esta Copa América y convertirse en un inamovible para Ricardo Gareca. Porque esta es su oportunidad.

Sin Alberto Rodríguez y Christian Ramos en la lista, el único central mundialista de la bicolor en esta Copa América es Andreson Santamaría. Los demás están en igualdad de condiciones y lucharán por un puesto en ese once titular del 'Tigre'. Y si ese puesto estuviese ocupado, Abram también la puede hacer de lateral izquierdo. Él solo quiere jugar.

"No ir al Mundial fue un golpe duro, pero no me caí. Al contrario, me hice más fuerte y gracias a Dios ahora estoy acá", dijo el defensor de Vélez Sarsfield que agregó que "aprendí que en la vida hay golpes duros pero que uno no debe caerse nunca y debe aprender a levantarse".

Entonces, con esa motivación, Luis Abra, espera ganarse un puesto. "Uno trabaja día a día para estar en el grupo y me toca poner lo mejor de mi para poder estar. Siento mucha alegría, mucho entusiasmo para vestir esta camiseta", indicó.

Esta última mitad de año fue muy buena para Luis Abram que llega a la Selección Peruana con continuidad en su club y "la regularidad te da confianza", sentenció.