El debut de Juan Reynoso con la selección peruana será contra México el próximo 24 de septiembre en Estados Unidos. Con miras a ese partido amistoso, el entrenador dio algunos detalles con relación a la primera lista que presentará: la fecha y la posible cantidad de elementos que considerará.

“La convocatoria quizás sea un poco antes del 9 de septiembre para los jugadores del extranjero y del medio local. Anticiparemos algo con microciclos con jugadores del medio local y que tengan proyección, que puedan apuntalar a lo que será el plantel de la mayor”, expresó el ‘Cabezón’ Reynoso en charla con RPP.

“Será una lista promedio, ni más de 30 ni menos de 25 jugadores. La intención es que sean dos partidos y en esos trataremos de que esté la gran mayoría para verlos en plena competencia más allá de que sea amistoso”, agregó el estratega nacional, quien ahora mismo está en México.

Precisamente, aprovechando ese viaje, el DT de la Blanquirroja, sin dar los nombres con los que se reunirá, se juntará con algunos de los futbolistas del cuadro nacional. Reynoso anticipó cuál es la intención de esas cumbres.

“Con los que me toque hablar, la intención es retroalimentar cosas buenas en las que están cómodos, lo que les gustaría mejorar. La conversación va más por ese lado porque a la mayoría los conozco y a otros no. Cuando esté todo el grupo, la idea es que no haya ese periodo de conocimiento mutuo porque no tenemos mucho tiempo”, cerró.

“Con algunos hablando cara a cara y con otro con algún Zoom, si nos queda lejos. Pero lo más probable es que el 19 nos vemos en Los Ángeles, que ya es otro momento. Sí me interesa más que ese conocimiento, falta darnos la mano, entablar una dinámica porque en el ambiente del fútbol nos conocemos todos”, manifestó sobre los hombres con los que no tendrá contacto en esta oportunidad.