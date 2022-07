El martes, Ricardo Gareca hizo una conferencia de despedida de la selección peruana. Y este viernes, fue el turno de Juan Carlos Oblitas, quien no continuará siendo director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol. El exfutbolista, ante la prensa, detalló también cómo era su relación con Agustín Lozano, presidente de la FPF.

“Yo no voy a ser mezquino. Los que me conocen saben que yo no soy mezquino. Ustedes se olvidan que yo firmé contrato con Agustín Lozano. El segundo contrato que firmé lo firmé con Agustín Lozano. Y si bien es cierto entre nosotros no hay una relación amical, de cercanía absoluta, en todo momento he tenido con él una relación fluida cuando lo he necesitado, profesional, cuando lo hemos necesitado, y nos ha dado el apoyo para que la selección cumpla su cometido”, señaló Oblitas.

Por otro lado, el también exentrenador de la ‘Blanquirroja’ descartó que vaya a arremeter con Agustín Lozano y reconoció que se cometieron errores en general y que espera no verlos en los siguientes procesos.

“Eso lo quiero dejar bien claro. Acá, posiblemente, alguno de ustedes esté esperando que Oblitas vaya con todo contra Lozano. Que hemos cometido errores y muchos, seguramente, lo hablo en plural. Que hemos podido hacer mejor las cosas, seguramente. Espero que cuando se vengan los nuevos procesos, esos errores que hemos cometido no se vuelvan a repetir”, indicó.

Asimismo, Oblitas no se animó a calificar de “isla” lo que sucede en la selección peruana, a propósito de los éxitos, mientras que en los clubes, la situación es diferente, sobre todo cuando se compite a nivel internacional.

“No era una isla la selección. Lo que había era un grupo de trabajo muy profesional y que a veces uno tiene que ser muy cauto con los manejos en relación a otras personas. La gerencia de selección es un manejo muy particular. Tiene sus cosas que se tienen que definir ayer, no en este momento. Yo siempre trato de reunirme con las mejores personas. Trato de que las mejores personas trabajen conmigo y que sean mejores que yo”, dijo.