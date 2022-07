Juan Carlos Oblitas se unió a Ricardo Gareca y se marcha de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Este jueves, el mundialista con la selección peruana difundió un comunicado para anunciar que no alcanzó un acuerdo para seguir ejerciendo el cargo de directo deportivo, para el que fue nombrado hace siete años.

“Desde que mi situación contractual terminó, he tenido siempre la intención y predisposición de continuar en el cargo, para retomar el proyecto que se inició hace más de siete años. Lamento no haber encontrado reciprocidad por parte de la FPF en esta intención, por lo que me toca concluir con esta linda etapa de mi carrera profesional”, explicó.

Previamente, Oblitas aclaró que su compromiso con la institución que preside Agustín Lozano había culminado el pasado 13 de junio, el día que la Blanquirroja perdió contra Australia en la tanda de los penales en el repechaje para Qatar 2022. Pese a ello, el ‘Ciego’ todavía realizó algunas labores en el puesto asignado.

“El 13 de junio del presente concluyó mi contrato con la Federación Peruana de Fútbol; sin embargo, hasta la fecha he continuado ejerciendo la función de director deportivo en los distintos temas que fueron surgiendo en los últimos días, por el cariño y respeto que le tengo a la institución”, señaló.

Para cerrar, Oblitas dejó un mensaje de despedida en el que expreso sus mejores intenciones para el desarrollo del balompié nacional: “Como siempre, le deseo lo mejor al fútbol peruano”, concluyó en su carta de despedida.

Juan Carlos Oblitas anunció que no sigue en la FPF. (Foto: Twitter)

Reconocimiento público

El pasado martes, Oblitas asistió a la conferencia de despedida de Ricardo Gareca. El ‘Ciego’ estuvo al lado de Nolberto Solano, Óscar Ibáñez y Juan Cominges, miembros del equipo técnico del ‘Tigre’ en la selección. Frente a los micrófonos, el antiguo DT de la Blanquirroja dejó un mensaje para el exdirectivo.

“Quiero agradecerle porque confió en mí desde el primer momento. Una persona invalorable en nuestra gestión y en todo lo que tuvo que ver en este periodo porque hemos atravesado por diversos momentos y hemos sentido el apoyo, también por la experiencia para manejar diversas situaciones, hemos crecido bastante al lado de él”, dijo Gareca a Oblitas