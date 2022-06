Sigue estando latente la derrota. Juan Carlos Oblitas está brindando conferencia de prensa tras la duda de la continuidad de Gareca y, uno de los puntos que tocó, fue el partido por el repechaje al Mundial Qatar 2022 que perdió la Selección Peruana.

“No hicimos un buen partido frente a Australia. Todo lo demás, son temas que van por el costado. Soy un hombre de fútbol y no hicimos el partido que teníamos que haber hecho. Volvemos a esa bendita frase, esto es fútbol. El análisis que viene post-partido es dentro de la reflexión en la que se encuentra inmerso, Ricardo”, sostuvo Oblitas.

“El tema de los penales, no los vi. Sí nos hemos preparado para los penales. Sí nos hemos preparado para los penales. Se estaban practicando los penales en los entrenamientos. Por ejemplo, Cueva salió acalambrado, Carrillo, salió. Todo eso estaba preparado. No nos hace bien eso, lo que hace ver es que no había planificación, cuando eso es lo que más hace Ricardo”, enfatizó Oblitas.

Sobre la posible renovación de Ricardo Gareca

Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la ‘Blanquirroja’, aseguró que hay un panorama favorable para que Ricardo Gareca siga en el banquillo de la Selección Peruana.

“Ricardo Gareca es la persona indicada para seguir en los próximos cuatro o cinco años. Salí con optimismo de la reunión que tuvimos. Es normal que se tome unos días”, reveló.

“No podría dar una respuesta concreta sobre si Ricardo Gareca está con las fuerzas de seguir al mando de la selección peruana”, agregó.