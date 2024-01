Jorge Fossati ya está a toda marcha para resucitar el fútbol (y los resultados) de la selección peruana, pero también está dispuesto a hacer una pausa para reunirse con Juan Reynoso y Ricardo Gareca.

En una conversación con ‘Fútbol como cancha’, el actual estratega de la bicolor fue cauto con sus palabras y reconoció el trabajo y experiencia de sus dos últimos predecesores en la blanquirroja.

“No lo tengo planificado (hablar con ellos), pero no lo descarto, especialmente con Juan Reynoso, que ha estado en el último año y medio y el que más actualizado puede estar”, reconoció el seleccionador nacional.

En cambio, “con Ricardo Gareca, ya pasó un tiempo, pero -si se diera- podríamos tomar un café encantado aunque no tengo amistad con ninguno de los dos”, agregó el entrenador de 70 años, Jorge Fossati.

Finalmente, el profesor aclaró que, con el ‘Tigre’, “me he cruzado más veces, pero todo lo que he hablado, elogiado o defendido, no lo hago por amistad o por ‘coleguismo’, sino porque así lo siento”.





Fixture de Perú en 2024:

Marzo: Amistosos contra rivales centroamericanos.

Amistosos contra rivales centroamericanos. Junio a julio: Copa América USA 2024.

Copa América USA 2024. Septiembre: Colombia y Ecuador (Eliminatorias).

Colombia y Ecuador (Eliminatorias). Octubre: Uruguay y Brasil (Eliminatorias).

Uruguay y Brasil (Eliminatorias). Noviembre: Chile y Argentina (Eliminatorias).





