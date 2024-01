Jorge Fossati es el técnico de la selección peruana desde el 27 de diciembre, pero recién hoy fue presentado oficialmente a todo el país desde la Videna.

El técnico uruguayo dio varias impresiones de cómo guiará a la selección, si hay imprescindibles, el esquema táctico que más le gusta o si promete llevarnos a Mundial. A continuación sus primeras declaraciones:





Presentación de Fossati como DT de Perú:





Minuto a minuto:

13:15 | Jorge Fossati: “Cuando se junta el orgullo profesional y el honor personal, es ahí donde me siento potenciado (...) mientras siga sintiendo pasión por lo que hago, seguiré teniendo energía”.

13:11 | Jorge Fossati: “Para nada considero que haya imprescindibles, ni en mi cargo ni en un planten de futbolistas, menos en una selección. Sería una falta de respeto decir que si no está Lapadula o Guerrero, Perú no tiene un ‘9′”.

13:09 | Jorge Fossati: “Me fijo en la actualidad de los jugadores, sí me fijo en su pasado, pero no voy con prejuicios a ningún lado”.

13:07 | Jorge Fossati: “Si tomo la decisión de que Pedro Gallese ya no sea el capitán de Perú, no es nada personal contra él, como tampoco lo fue con José Carvallo”

13:05 | Jorge Fossati: “Así como cambié de capitán en Universitario hace nueve meses, también puedo hacerlo en la selección. Hasta ahora, cuando está Paolo, él es el capitán, ¿no? Yo fui arquero y cuando pasaba algo en el otro arco tenía que correr 70 metros para meterme en el lío. Además, con cinta o no, si eres líder lo vas a ser”.

13:03 | Jorge Fossati: “Nuestra experiencia nos dice que no hablamos ni en chino ni en japonés, porque -en todos los planteles que hemos estado- siempre nos han entendido la idea y hemos obtenido resultados”.

13:00 | Jorge Fossati: “Esperamos que los rivales que tengamos que enfrentar en los amistosos sean de un nivel parecido al que vamos a tener en las Eliminatorias. No nos interesan los flashes de enfrentar al campeón mundial”.

12:57 | Jorge Fossati: “Cuando debuté como seleccionador de Uruguay, debuté con una caída ante Perú, desde ahí les estoy dando alegrías (risas). La Copa América es parte del proceso y no el objetivo final, que son las Eliminatorias”.

12:55 | Jorge Fossati: “Hasta el momento, ni Juan Carlos Oblitas ni Agustín Lozano me han confirmado algún amistoso (ante la posibilidad de enfrentar a Italia y Guatemala en marzo)”.

12:53 | Jorge Fossati: “Mi encargo es dirigir a la selección peruana (no a la Liga 1), pero si me consultan, responderé desde mi experiencia y desde lo que viví en Universitario”.

12:50 | Jorge Fossati: “Desde hace 20 años, cuando comencé en el fútbol, jugué con la línea de tres y es una alineación que nos gusta mucho al comando técnico. En los clubes, es un poco difícil adecuarse a nuevos esquemas, pero en la selección no. Además, por la falta de tiempo, podemos elegir a jugadores que se adapten más a nuestra idea”.

12:45 | Jorge Fossati: “También queremos ver a la sub 23, la del Preolímpico. No creo que todo el comando técnico viaje (a Venezuela), pero sí al menos uno de nosotros viajará”.

12:40 | Jorge Fossati: “No es lo mismo tomar una selección al inicio que en este momento. No es una excusa, pero sí una aclaración. Creo que no es momento para viajar al exterior a reunirme con algunos jugadores, pero sí con los que están en Lima, Trujillo o Cusco para irnos conociendo de cerca”.

12:35 | Jorge Fossati: “Así como cuando se gana ‘la victoria es de todos’, en la derrota también es de todos, porque sino algo no cuadra. Insisto: esta aclaración no la hago porque sea amigo de Reynoso, porque no lo soy, sino porque así es en el fútbol. Los resultados no se dieron y ahora la FPF buscó otra solución”.

12:31 | Jorge Fossati: “Cuando digo que quiero devolverle la alegría al fútbol peruano no estoy siendo ridículo de pensar que yo solo puedo cambiar la realidad de la selección ni -peor- compararme con el técnico anterior (Juan Reynoso). Aclarando que no soy su amigo, porque la vida nunca nos cruzó, pero no tengo dudas de que dieron lo mejor por la bicolor”.

12:30 | Jorge Fossati: “Hubo un desprendimiento al venir a la selección peruana, porque tuve que dejar a un club que quiero mucho, como la ‘U’”.

12:25 | Jorge Fossati: “Desde que asumí como seleccionador nacional recibí el pedido de mucha prensa internacional para hablar, pero a todos les dije que ‘aún no’ porque primero tenía que hablar con los medios de comunicación nacional”.

12:20 | Juan Carlos Oblitas: “Por el tiempo que teníamos para cerrarlo y por su vínculo con Universitario, se cometieron algunas desprolijidades porque tuve que actuar de una manera diferente. Por eso, la primera persona con la que hablé fue con Jean Ferrari, que fue quien me dio el número de Jorge Fossati para conversar con él”.

12:15 | Agustín Lozano: “La experiencia nacional e internacional, además de los títulos, hicieron de Fossati el técnico ideal para dirigirnos”.

12:10 | Agustín Lozano: “Fue Juan Carlos Oblitas quien sugirió a Fossati como el nuevo seleccionador nacional de Perú”.

12:05 | El nuevo seleccionador nacional, Jorge Fossati, entró acompañado del presidente de la FPF, Agustín Lozano, y del director de selecciones, Juan Carlos Oblitas.





Fossati en la Videna

Como se sabe, el estratega uruguayo volvió a nuestro país el lunes 8 y el martes 9 asistió a la preparación de la bicolor preolímpica (sub 23) de José ‘Chemo’ Del Solar.

“Estar en el entrenamiento va calmando las ansias. Tenemos la gran meta de que la hinchada vuelva a ser feliz. Para eso, no conocemos otro camino que trabajar”, confesó.





Perú: amistosos de marzo

De Italia a Guatemala. La selección peruana ya tendría todo confirmado para disputar su segundo partido amistoso de este año a jugarse en la doble fecha FIFA de marzo.

La blanquirroja enfrentaría al ‘país de la bota’ el 20 del tercer mes calendario. Ahora se supo que, cuatro días después, rivalizaría ante los de ‘la tierra de los árboles’.

Ambos encuentros se disputarían en EEUU, aunque el primero sería en Miami y el segundo en Nueva York o en Nueva Yersey. La bicolor tendría una gira estadounidense.

De confirmarse ambos amistosos con miras a las Eliminatorias para la Copa América y el Mundial USA 2026, marcarían una dura prueba para el nuevo estratega y su esquema.





VIDEO RECOMENDADO: