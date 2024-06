La Selección Peruana tendrá su penúltimo duelo amistoso antes de viajar a Estados Unidos y, lamentablemente, las malas noticias no se hicieron esperar: Jorge Fossati confirmó tres bajas.

El estratega del ‘equipo de todos’ interrumpió su trabajo con miras a la próxima Copa América para anunciar que tres piezas fundamentales no iban a estar para el duelo ante Paraguay en el Monumental.

A pesar de eso, el entrenador uruguayo de 70 años no llamó a nadie más en su reemplazo y seguirá adelante con los jugadores restantes, con quienes trabajará en Videna y en Ate hasta el viernes 7.

Vale resaltar que los futbolistas en mención son Christian Cueva, Paolo Guerrero y Alex Valera. Los tres atacantes no estarán ante la selección guaraní en la despedida de la blanquirroja de su hinchada en Lima.

Christian Cueva sintió molestias en los entrenamientos del martes 4 de junio y dejó de hacer trabajos en el campo, para pasar por el departamento médico, sacarse una resonancia y hacer gimnasio.

Paolo Guerrero aún no supera la última fase de su recuperación por las molestias musculares y, para no comprometer su presencia en la Copa América, no sería tomado en cuenta ante el combinado paraguayo.

Peor suerte es la que encontró Alex Valera, quien hasta tuvo que ser desafectado de la convocatoria nacional, según Jorge Fossati por un problema familiar, y, según Jean Ferrari, por una lesión muscular.





Amistosos de Perú (junio):

07/06: Perú vs Paraguay (Monumental)

Perú vs Paraguay (Monumental) 14/06: El Salvador vs Perú (EE.UU)





Fixture de Perú en Copa América 2024:

21/06: Perú vs Chile

Perú vs Chile 25/06: Canadá vs Perú

Canadá vs Perú 29/06: Perú vs Argentina.





Fixture de Perú en Eliminatorias (2024):

05/09: Perú vs Colombia

Perú vs Colombia 10/09: Ecuador vs Perú

Ecuador vs Perú 10/10: Perú vs Uruguay

Perú vs Uruguay 15/10: Brasil vs Perú

Brasil vs Perú 14/11: Perú vs Chile

Perú vs Chile 19/11: Argentina vs Perú.





