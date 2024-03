Este lunes 11, mientras Jorge Fossati presentaba a sus convocados para la blanquirroja, cometió un exabrupto contra el gerente de selecciones y ahora llegaron las disculpas.

Como se recuerda, el estratega de 71 años le llamó la atención (frente a todos y en vivo) a Franco Navarro Jr. por estar viendo el celular y no prestándole atención a lo que él respondía.

“Estimado señor Navarro, deje de mirar el celular. ¿Qué está viendo? ¿Si sale en la televisión? No sabe ni lo que estamos hablando. Está en otras”, fueron las duras palabras del uruguayo en directo.

Esto causó gran malestar entre los presentes puesto que, al margen de su edad (33 años), el gerente de selecciones de la bicolor merece el mismo respeto que cualquier otro trabajador.

Por ello, Jorge Fossati tuvo que disculparse por medio de las redes sociales de la selección peruana, aunque primero se justificó diciendo que “hubo una mala interpretación por un error mío”.

Luego, el septuagenario admitió que, “cuando uno se equivoca, tiene que aceptarlo. Hice una ‘broma’ a mi compañero de trabajo, una persona que estimo mucho, como Franco Navarro Jr”.

“Eso fue malinterpretado por los que no me conocen, porque el resto -estoy seguro- no lo tomaron mal. Pero no es culpa de ellos, es culpa mía. Yo me equivoqué”, reconoció el exDT de la ‘U’.

Finalmente y antes de despedirse con un abrazo entre ambos, Jorge Fossati aclaró que “no tuve que hacer ese tipo de ‘bromas’ porque no era ni el momento ni el lugar. Nuestra relación es la mejor”.

