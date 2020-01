Jefferson Farfán disputó un partido por última vez en la Copa América y defendiendo la camiseta de la selección peruana. Después del choque contra Brasil, en la ronda de grupos (22 de junio), el atacante sufrió una lesión a la rodilla.

A pesar del largo proceso de recuperación, la ‘Foquita’ está entusiasmado con la posibilidad de llegar en buenas condiciones al arranque de las Eliminatorias Qatar 2022. La Blanquirroja se medirá a Paraguay en el debut.

“Yo juego con mi selección hasta cojo, pero hay que esperar la evolución final de mi lesión”, confesó Farfán en una entrevista con el diario El Comercio. El delantero reveló que en este periodo estuvo en contacto con el comando técnico de la Bicolor.

“Con el profesor Néstor Bonillo para saber si llego al arranque de las Eliminatorias. La idea es que pueda estar al 100%. Con (Ricardo) Gareca hemos conversado también, pero sobre todo del tema de mi recuperación. Han estado muy pendientes de eso”, señaló.

De otro lado, Farfán ha comentado cuáles pueden ser las posibilidades del cuadro nacional en el camino a la próxima Copa del Mundo. El atacante considera que todo el torneo será complicado.

“Tengo que jugarla primero, siempre es una competencia muy dura. El equipo está más consolidado, tenemos una selección mundialista con jugadores que han ganado mucha experiencia”, explicó.

‘Jeffry’ manifestó que la “unión del grupo”, en la selección peruana, ha sido clave para conseguir objetivos importantes. “Todos empujamos hacia el mismo lado. No había diferencias dentro del plantel. Eso fue decisivo”, afirmó.

“Cuando el grupo ha estado mal, nos hemos levantado todos; cuando algún compañero no pudo estar, recibió mucho apoyo. La selección no son once titulares, sino todos los convocados. Al menos así lo entiendo yo”, concluyó.