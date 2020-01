Jefferson Farfán continúa con su recuperación de una dura lesión a la rodilla que lo ha alejado de las canchas durante varios meses. Y mientras busca su mejor forma física, la ‘Foquita’ brindó una entrevista para el Diario El Comercio, en la que habló sobre varios temas, pero uno de los más destacados fue sobre lo que dijo de Christian Cueva .

El jugador de Santos cerró el 2019 con nula participación en los partidos del ‘Peixe’, protagonista de hechos extradeportivos y ausente en la convocatoria de la Selección Peruana en la fecha FIFA de noviembre. El panorama, sin dudas, se hizo complicado, aunque Farfán confía en la recuperación de Cueva.

“Christian ha vivido muchos inconvenientes en estas semanas, pero confío en que dentro de poco lo veamos haciendo lo que él más sabe hacer. Dentro de poco será el Cueva que siempre fue”, aseguró Jefferson Farfán, quien no juega un partido oficial desde junio pasado, en el duelo ante Brasil que terminó con goleada 5-0 en contra de la ‘Blanquirroja’, por la fase de grupos de la Copa América.

Por otro lado, Jefferson Farfán destacó que la unión del grupo es lo que diferenció a esta Selección Peruana de otros procesos menos auspiciosos.

“La unión del grupo; todos empujamos hacia el mismo lado. No había diferencias dentro del plantel. Eso fue decisivo. Cuando el grupo ha estado mal, nos hemos levantado todos; cuando algún compañero no pudo estar, recibió mucho apoyo. La selección no son once titulares, sino todos los convocados”, indicó.