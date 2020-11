Llegó el bambino. Tras más de 10 horas de vuelo, el delantero Gianluca Lapadula llegó a Lima, proveniente de Italia, para integrarse a los entrenamientos de la selección peruana y alinear en el esquema táctico que el ‘Tigre’ Ricardo Gareca alista para la próxima fecha doble contra Chile y Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022.

El futbolista del Benevento italiano arribó al aeropuerto Jorge Chávez del Callao sobre las 10 de la noche de hoy en compañía de sus padres.

#museoyfutbol ⚽️ Y ya llegó. Ya está aquí. Todos los éxitos del mundo #Lapadula pic.twitter.com/h0XcM5dIqe — Museo de Fútbol (@MuseoyFutbol) November 9, 2020

Tal como adelantó Antonio García Pye, el gerente de selecciones de la FPF, el delantero ítalo-peruano “va a tener hoy mismo pasaporte y DNI” al arribar a la capital, aseguró este domingo. “Esta noche llega a la burbuja sanitaria y no se moverá más del hotel”, indicó en diálogo con el programa ‘Fútbol como cancha’ de Rpp.

Últimos días de entrenamiento

La selección peruana enfrentará a Chile este viernes 13 de noviembre a las 6:00 p.m., por lo que el vuelo de partida estaría programado para el miércoles, y Ricardo Gareca deberá acelerar a fondo con los trabajos tácticos, y, como es de esperar, probar la artillería de Gianluca Lapadula, quien podría tener minutos de juego en lo que sería su debut con la selección peruana.

A la ausencia de Paolo Guerrero por lesión se suma también la de Jefferson Farfán, quien fue operado hace pocos días y deberá recuperarse en lo que queda del año, es por ello que el delantero, recientemente nacionalizado peruano, entró en la nómina para competir con Raúl Ruidíaz y Aldair Rodríguez por el titularato.

Tiene minutos en el Benevento

Gianluca Lapadula llega con fútbol. El delantero tuvo varias opciones de gol en el último partido de Benevento, que perdió 3-0 ante Spezia por la fecha 7 de la Serie A. Lleva tres anotaciones en la presente temporada en el torneo italiano, por lo que podría tener minutos ante Chile si se adapta con rapidez al esquema de juego de Ricardo Gareca.

“Estoy muy feliz por esta convocatoria que he querido fuertemente. El ‘staff’ de Benevento me está dando una gran mano para recuperarme físicamente. Me siento bien”, expresó Lapadula al ser consultado por su convocatoria para defender la bicolor, en en declaraciones para ‘OttoChannel’.

Llegan más refuerzos

Para hoy también se espera la llegada de Christian Cueva del Yeni Malatyaspor y Luis Advíncula del Rayo Vallecano, además de los jugadores del Emmen de Holanda, Miguel Araujo y Sergio Peña, considerados en la lista del ‘Tigre’.

Ellos se sumarían mañana a los trabajos junto a Jean Pierre Rhyner, André Carrillo y Renato Tapia, quienes han tenido actuaciones destacadas en sus clubes del extranjero y ya se encontraban trabajando bajo las órdenes del estratega Gareca.

VIDEO RECOMENDADO

Selección Peruana continúa sus entrenamientos para enfrentar a Chile en Santiago

TE PUEDE INTERESAR