Que Ricardo Gareca no renovara en la Selección Peruana después de dos procesos eliminatorios, donde clasificó al Mundial Rusia 2018 y llegó hasta el repechaje de Qatar 2022, y tres Copas de América, en las que se logró ir hasta la final en 2019, no sólo sorprendió a los peruanos, sino también a su compatriota y colega, Reinaldo Merlo.

“Me parece que Ricardo Gareca tuvo que haber seguido en la Selección Peruana, pero no sé que problemas hubo o no para que ya no siga”, declaró el popular ‘Mostaza’, técnico campeón de la Liga Profesional de Argentina con River Plate en la temporada 1989/90.

Asimismo, Reinaldo ‘Mostaza‘ Merlo, quien jugó por River Plate toda su vida y también defendió a la ‘albiceleste’, confesó que “siempre me gustó la Selección Peruana. Los jugadores tienen muy buena técnica, fue una lástima que pierdan el repechaje y en el próximo Mundial va a estar”.





¿Cómo le va a Gareca después de dirigir a la Selección?





Después de dirigir a la Selección Peruana hasta la derrota ante Australia en el repechaje a Qatar 2022, el nombre de Ricardo Gareca fue relacionado a clubes como Boca Juniors e Independiente y a Selecciones como la de México o Ecuador, siendo esta última la única con la que tuvo contacto oficial.

Sin embargo, ‘el Tigre’ no pudo concretar su llegada al combinado ecuatoriano y terminó recalando en su querido Vélez Sarsfield en marzo, donde lleva cuatro partidos dirigidos, sólo ha ganado uno y ha empatado los otros tres. Actualmente, los de Liniers se ubican en la décimo séptima colocación de la tabla de posiciones de la Liga de Argentina.





