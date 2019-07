Ricardo Gareca confesó que duelo ante Uruguay fue el que más disfrutó en Copa América

Han pasado ya varias semanas desde que la selección peruana jugó la final de la Copa América, competencia en la que quedó segunda tras perder la final ante Brasil. Y de la campaña aún hay cosas por contar. Por ejemplo, para el entrenador de la 'Blanquirroja', Ricardo Gareca, el duelo ante Uruguay fue el que más disfrutó.

En entrevista con ESPN FC, el argentino confesó que el partido contra los charrúas, por cuartos de final, es el que más disfrutó, por cómo venía la selección peruana. Recordemos que el representativo nacional había perdido 5-0 en la última jornada de la fase de grupos ante Brasil.

"Estéticamente, para la gente, no hicimos un gran partido ante la selección de Uruguay. Disfruté más ese duelo por cómo veníamos, ya que habíamos sufrido una derrota ante Brasil por 5-0. Enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo para recuperarnos de un resultado que se da de vez en cuando", dijo el 'Tigre'.

Gareca explicó que Uruguay no era un adversario, sobre el papel, como para levantar cabeza, pero se consiguió al final. "Cuando se sale de un resultado como este, uno se enfrenta a un rival que te permite recuperarte. No obstante, la selección uruguaya no era una de ellas. Le di un gran valor a lo que hicieron los muchachos", añadió.

Por otro lado, Ricardo Gareca reconoció que "el creer en el jugador peruano" es uno de los méritos que ha tenido al mando de la selección peruana, a la que también llevó al Mundial Rusia 2018.

"En mi etapa en Universitario, pudimos ver la calidad del jugador peruano. Siempre hemos reconocido la calidad del jugador peruano

la convicción... la capacidad", comentó.

Por último, el técnico de la selección peruana, que volvió a negar algún llamado de la Asociación de Fútbol Argentino, admitió que Paolo Guerrero es "sensacional" y que ha mejorado mucho en los últimos años.

"En años anteriores, habían momentos en que se salía del partido

por distracción con un rival. Hoy en día ha asimilado que todo el roce que se genera en el campo no lo tiene que desenfocar", indicó el entrenador.